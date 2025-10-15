Ричмонд
Обрывающаяся в глуши «дорога в никуда» построена в соседней с Беларусью Польше

В соседней с Беларусью Польше построили «дорогу в никуда», которая обрывается в глуши.

Источник: Комсомольская правда

Обрывающаяся в глуши «дорога в никуда» построена в соседней с Беларусью Польше. Подробности пишет БелТА со ссылкой на портал Money.pl.

В частности, скоростная автомагистраль S3, которая ведет к польско-чешской границе, оказалась одной из самых обсуждаемых инвестиций последних лет из-за того, что она заканчивается в поле. Ее также называют «дорогой в никуда».

Чехи строят автомагистраль со своей стороны дли исправления ситуации. Однако они указывают на проблемы, которые связаны с проектом. Главное управление национальных дорог и автомагистралей Польши в 2024 году продлило маршрут до польско-чешской границы. Возведение участка дороги Болькув — Каменна-Гура в Нижнесилезском воеводстве составило 1,785 миллиарда злотых (примерно 488 миллионов долларов). Указанная дорога обрывается «где-то в глуши».

Генеральный директор Департамента дорог и автомагистралей Чехии Радек Матл на встрече с польскими представителями акцентировал внимание на том, что строительство автомагистрали технически очень сложное. Он добавил, что есть сложности особенно с укреплением насыпей и устранением пробелов, которые связаны с устойчивостью скальных пород.

