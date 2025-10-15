Суд рассмотрит иск об изъятии активов у главы Крымского района Кубани Леся

В числе ответчиков по делу проходят не только сам Сергей Лесь, но и члены его семьи — Екатерина, Татьяна и Евгений Лесь, а также бывший начальник отдела закупок Евгений Прокопенко и другие лица. Со стороны истцов в процессе участвуют Министерство финансов, Федеральная служба судебных приставов и Федеральное казнучейство, а третьей стороной привлечено территориальное управление Росимущества. Суд уже направил в службу приставов 19 исполнительных листов, что свидетельствует о наложении ареста на спорное имущество.