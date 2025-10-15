Суд рассмотрит иск об изъятии активов у главы Крымского района Кубани Леся

15 октября. KrasnodarMedia. В Геленджикском городском суде начинаются предварительные слушания по масштабному иску о конфискации имущества у арестованного главы Крымского района Сергея Леся и его родственников. Исковое заявление было подано межрайонной прокуратурой и принято к производству в конце сентября, о чем свидетельствует информация на официальном портале суда.
В числе ответчиков по делу проходят не только сам Сергей Лесь, но и члены его семьи — Екатерина, Татьяна и Евгений Лесь, а также бывший начальник отдела закупок Евгений Прокопенко и другие лица. Со стороны истцов в процессе участвуют Министерство финансов, Федеральная служба судебных приставов и Федеральное казнучейство, а третьей стороной привлечено территориальное управление Росимущества. Суд уже направил в службу приставов 19 исполнительных листов, что свидетельствует о наложении ареста на спорное имущество.
Как следует из карточки дела, основанием для иска стало обращение взыскания на собственность, приобретенную на средства с неподтвержденным происхождением с нарушением антикоррупционного законодательства. По данным предыдущих публикаций, предметом спора являются 130 объектов недвижимости, из которых 21 объект, включая земельные участки и капитальные строения, принадлежит непосредственно Сергею Лесю и его близким родственникам.
Напомним, что решение о заключении под стражу бывшего главы Крымского района Сергея Леся было вынесено Октябрьским районным судом Краснодара 12 октября. Экс-руководитель обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Мера пресечения в виде содержания под стражей назначена на срок до 29 ноября текущего года.
Ранее сообщалось, что глава Крымского района Краснодарского края Сергей Лесь продолжал вести свою публичную деятельность, несмотря на обыски и иск прокуратуры.