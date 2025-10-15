В Калининградской области оштрафуют пять управляющих компаний

В министерстве подчеркнули, что работа по контролю за управляющими компаниями будет продолжена, а выявленные нарушения останутся на особом контроле до их полного устранения. Владельцам и руководителям организаций напомнили о персональной ответственности за санитарное состояние обслуживаемых домов и дворов.