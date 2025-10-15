В Калининградской области оштрафуют пять управляющих компаний

Как сообщили в ведомстве, одна из компаний уже привлечена к ответственности и оштрафована. Основные нарушения касаются неудовлетворительного санитарного состояния контейнерных площадок, скопления мусора и отсутствия оборудованных мест для накопления отходов, включая крупногабаритные.
Инспекторы Минприроды зафиксировали факты захламления дворов, несвоевременного вывоза отходов и нарушения правил благоустройства. Проверки проводились как по обращениям граждан, так и в рамках регулярного мониторинга состояния территорий.
В министерстве подчеркнули, что работа по контролю за управляющими компаниями будет продолжена, а выявленные нарушения останутся на особом контроле до их полного устранения. Владельцам и руководителям организаций напомнили о персональной ответственности за санитарное состояние обслуживаемых домов и дворов.