В Калининградской области оштрафуют пять управляющих компаний

В Калининградской области усилили контроль за работой управляющих компаний. По данным Министерства экологии и природных ресурсов региона, за последний месяц в отношении пяти организаций начаты административные производства из-за ненадлежащего исполнения обязанностей по содержанию территорий.

Источник: AP 2024

Как сообщили в ведомстве, одна из компаний уже привлечена к ответственности и оштрафована. Основные нарушения касаются неудовлетворительного санитарного состояния контейнерных площадок, скопления мусора и отсутствия оборудованных мест для накопления отходов, включая крупногабаритные.

Инспекторы Минприроды зафиксировали факты захламления дворов, несвоевременного вывоза отходов и нарушения правил благоустройства. Проверки проводились как по обращениям граждан, так и в рамках регулярного мониторинга состояния территорий.

В министерстве подчеркнули, что работа по контролю за управляющими компаниями будет продолжена, а выявленные нарушения останутся на особом контроле до их полного устранения. Владельцам и руководителям организаций напомнили о персональной ответственности за санитарное состояние обслуживаемых домов и дворов.