Суд не поддержал обиду Шахина Шыхлински на журналистку в Екатеринбурге

По версии следствия, представители диаспоры подыскали исполнителя среди своих соотечественников. Им стал Эльман Сулейманов. Киллер 6 мая 2010 года выстрелил в жертву, но у пистолета случилась осечка. Второй раз он стрелял 14 мая, но снова неудачно — Ширинов смог его задержать с помощью своего сына. Сулейманов дал показания на заказчиков. Киллер признался, что заказчиками убийства Ширинова являются глава азербайджанской диаспоры Шахин Шыхлински, братья Аяз и Акиф Сафаровы и некий Нофал Курбанов. Ширинов в период следствия также заявил, что, когда он скрутил киллера Сулейманова, тот сказал ему лично: «Тебя мне заказали председатель азербайджанской общины и братья Сафаровы».