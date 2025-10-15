Ричмонд
Жительница Магнитогорска представит Россию на конкурсе «Мисс Вселенная»

Владелица салона красоты из Магнитогорска Ольга Чмеленко стала вице-мисс на международном финале конкурса «Ты уникальная», который проходил в Дубае. Теперь она готовится представлять Россию на «Мисс Вселенная» в Сингапуре.

Источник: Ольга Чмеленко/vk.com/

Ольга Чмеленко давно знакома с миром подиумов — за последние три года она участвовала во множестве конкурсов и собрала внушительную коллекцию наград: четырнадцать корон, в основном Гран-при и первые места. Но победа в Дубае стала для неё особенной.

— Участницы из пяти или шести стран были на данном конкурсе. Он проходил четыре дня: творческие и спортивные номера, визитка, вечерний выход, танцы. Весь конкурс проходил на шикарной трёхпалубной яхте. И награждение было фееричным. Мы все так волновались! — вспоминает Ольга.

Красавица признается, что путь в индустрию красоты начался у неё не от избытка уверенности, а, наоборот, в непростой период жизни.

— У меня был очень сильный, громкий развод. После этого я была опустошена и решила поучаствовать в своём первом конкурсе красоты. Одержала там победу и поехала на всероссийский финал. И так всё закрутилось, — рассказала она журналистам «КП-Челябинск».

Конкурс в Дубае, по словам Ольги, стал одним из самых ярких событий в её жизни. Особенно запомнились фотосессии в пустыне и на яхтах.

— Наверное, это один из самых шикарных конкурсов! Каждый конкурс неповторим и интересен. Новые знакомства, локации, переживания, этот драйв, эти эмоции непередаваемы, — поделилась впечатлениями Ольга Чмеленко. — Я всегда переживаю, что будет конкуренция. Думаю, что есть люди красивее и умнее меня, но всё равно репетирую, тренируюсь, готовлюсь и с гордостью выхожу на сцену.

Среди особых достижений Ольги — медаль от знаменитого модельера Вячеслава Зайцева.

— Медаль за заслуги в сфере моды, красоты и искусства. Было очень приятно, когда на одном из всероссийских конкурсов я удостоилась такой награды, — признаётся она.

Теперь Ольга готовится к новому этапу — участию в международном конкурсе «Мисс Вселенная» в Сингапуре, где вновь выйдет на сцену под флагом России.

Ранее другая жительница Челябинской области остановилась в шаге от короны «Мисс Россия». Полина Лавренюк вошла в топ-10 самых ярких девушек страны.