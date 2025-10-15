Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре стелы «Рубеж Сталинградской доблести» установят под Волгоградом

Одновременно ведется благоустройство прилегающих территорий.

Источник: администрация Волгоградской области

Четыре населенных пункта Волгоградской области удостоены в 2025 году звания «Рубеж Сталинградской доблести». Памятные знаки будут установлены к городах Камышин и Суровикино, рабочих поселках Октябрьский и Светлый Яр. Соответствующие грамоты передал 9 мая муниципалитетам глава региона Андрей Бочаров.

В настоящее время здесь устанавливают памятные стелы. Одновременно ведется благоустройство прилегающих территорий, сообщают в комитете по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики.

В Камышине подготовили котлован и залили фундамент для возведения стелы, в Октябрьском возвели металлический каркас памятника, в Светлом Яру готовятся залить фундамент, в Суровикино эта часть работ уже выполнена.

Первыми звания «Рубеж Сталинградской доблести» были удостоены станица Клетская, города Серафимович и Котельниково.

Ранее в Волгограде у подножья Мамаева кургана открыли мемориальную зону, посвященную подвигу населенных пунктов, носящих звание «Рубеж Сталинградской доблести».