Четыре стелы «Рубеж Сталинградской доблести» установят под Волгоградом

Четыре населенных пункта Волгоградской области удостоены в 2025 году звания «Рубеж Сталинградской доблести». Памятные знаки будут установлены к городах Камышин и Суровикино, рабочих поселках Октябрьский и Светлый Яр. Соответствующие грамоты передал 9 мая муниципалитетам глава региона Андрей Бочаров.
В настоящее время здесь устанавливают памятные стелы. Одновременно ведется благоустройство прилегающих территорий, сообщают в комитете по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики.
В Камышине подготовили котлован и залили фундамент для возведения стелы, в Октябрьском возвели металлический каркас памятника, в Светлом Яру готовятся залить фундамент, в Суровикино эта часть работ уже выполнена.
Первыми звания «Рубеж Сталинградской доблести» были удостоены станица Клетская, города Серафимович и Котельниково.
Ранее в Волгограде у подножья Мамаева кургана открыли мемориальную зону, посвященную подвигу населенных пунктов, носящих звание «Рубеж Сталинградской доблести».