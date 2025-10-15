Как молодые россияне зарабатывают сотни тысяч рублей, покоряя металл

«Огромной мотивацией развиваться в этом деле для меня стали деньги, стабильность и большие перспективы — хотелось дойти до того, чтобы открыть свое дело. ~Сейчас я зарабатываю примерно 300 тысяч, и эта сумма может спокойно расти.~ Я уже купил пять станков, у меня две машины, BMW за два миллиона, Mazda за миллион, я купил дом маме и каждый год езжу на море. Плюс тут я смог самореализоваться, доказать, что я чего-то стою и почувствовал себя творцом», — подчеркивает Павел.