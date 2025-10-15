Ричмонд
ГД рекомендует проработать введение «карты российского соотечественника»

Госдума предлагает ввести карту российского соотечественника до 1 декабря.

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Госдума рекомендует правительству РФ проработать введение «карты российского соотечественника», сказано в проекте заявления палаты парламента, которое размещено в думской электронной базе.

В Госдуму в среду был внесен проект заявления ГД о недопустимости дискриминационной политики Латвии в отношении российских граждан.

«Рекомендовать правительству Российской Федерации… проработать дополнительные инструменты поддержки и защиты соотечественников, проживающих за рубежом, в том числе правового режима репатриации, повышения эффективности государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, введение “карты российского соотечественника” и проинформировать Государственную думу в срок до 1 декабря 2025 года об этой работе», — сказано в документе.