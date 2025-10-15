Старт отопительного сезона перенесли в Зернограде

Заместитель губернатора Ростовской области Владимир Ревенко в ходе рабочей поездки в Зерноград проконтролировал ход работ по восстановлению теплоснабжения и горячего водоснабжения города. По его словам, ситуация находится на личном контроле, а работы ведутся в ручном режиме. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.