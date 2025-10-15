Ричмонд
Старт отопительного сезона перенесли в Зернограде

В Зернограде ведут работы по восстановлению теплоснабжения в ручном режиме.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель губернатора Ростовской области Владимир Ревенко в ходе рабочей поездки в Зерноград проконтролировал ход работ по восстановлению теплоснабжения и горячего водоснабжения города. По его словам, ситуация находится на личном контроле, а работы ведутся в ручном режиме. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Сейчас перед подрядчиками поставлена четкая задача завершить монтаж сетей и обеспечить подачу тепла в социальные учреждения.

— Школа должна получить тепло от новой модульной котельной уже завтра. Это первоочередная задача. Дети в школе должны получать знания, а не думать о том, как согреться, — подчеркнул Владимир Ревенко.

Запуск котельной № 30 запланирован на 18 октября. Также сейчас ведутся работы на теплосетях Министерства обороны. Левая ветка, которая будет обеспечивать теплом детский сад и поликлинику, практически готова. Основное внимание сейчас сосредоточено на правой ветке.

— Подача отопления в жилые дома будет осуществляться поэтапно, по мере готовности участков теплотрасс, — сказано в сообщении.