В Омске предложили строгие нормативы для фасадных вывесок

Согласно инициативе, вывески на фасадах многоквартирных домов должны быть не выше 0,5 метра, а на нежилых зданиях — 1 метра. Для объектов культурного наследия предложили лимит в 0,3 метра. Регламентированы и размеры информационных табличек: указатели товаров и услуг — не более 0,6 м в высоту и 0,4 м в длину, адресные вывески — до 0,2 метра в высоту.