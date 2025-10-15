Ричмонд
В Омске предложили строгие нормативы для фасадных вывесок

Проект новых правил размещения рекламных конструкций вынесен на обсуждение.

Источник: Комсомольская правда

В Омске разработали проект постановления для введения новых требований к размещению вывесок для бизнеса. Документ опубликован на официальном портале мэрии для общественного обсуждения.

Согласно инициативе, вывески на фасадах многоквартирных домов должны быть не выше 0,5 метра, а на нежилых зданиях — 1 метра. Для объектов культурного наследия предложили лимит в 0,3 метра. Регламентированы и размеры информационных табличек: указатели товаров и услуг — не более 0,6 м в высоту и 0,4 м в длину, адресные вывески — до 0,2 метра в высоту.

Для крышных конструкций предложили градацию по этажности: от 1,5 метров для малоэтажных зданий до 5 метров для строений выше пяти этажей.

Ранее «КП Омск» сообщила, что с мошенников пытаются взыскать 200 тысяч рублей обманутой пенсионерки.