Села Молдовы утопают в грязи: «Европейские дороги» так и не «добрались» до сел — трактором вытаскивают даже машины спасателей

Обычная картина, когда трактор вытаскивает застрявшую в грязи машину спасателей [видео]

Источник: Комсомольская правда

«Европейские дороги» так и не добрались до села Раковец, Сорокского района.

Так выглядят дороги в этом населенном пункте — трактор вытаскивает застрявшую в грязи машину спасателей. Помните, перед всеобщими местными выборами, президентка Майя Санду обещала поддержку от ЕС только тем мэрам, которые разделяют европейские ценности?

Удивительно, но в Раковец победила представитель Платформы ДА — Оксана Федко.

Это что же получается, что Платформа ДА, бывший лидер которой Дину Плынгэу, чтобы идти по спискам ПДС на парламентские выборы, даже отказался от членства в Платформе ДА, уже не разделяет европейские ценности? Или, европейские ценности — отдельно, а европейские фонды — отдельно? Задает вопрос primulinmd.

