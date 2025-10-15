Села Молдовы утопают в грязи: «Европейские дороги» так и не «добрались» до сел — трактором вытаскивают даже машины спасателей

«Европейские дороги» так и не добрались до села Раковец, Сорокского района.
Так выглядят дороги в этом населенном пункте — трактор вытаскивает застрявшую в грязи машину спасателей. Помните, перед всеобщими местными выборами, президентка Майя Санду обещала поддержку от ЕС только тем мэрам, которые разделяют европейские ценности?
Удивительно, но в Раковец победила представитель Платформы ДА — Оксана Федко.
Это что же получается, что Платформа ДА, бывший лидер которой Дину Плынгэу, чтобы идти по спискам ПДС на парламентские выборы, даже отказался от членства в Платформе ДА, уже не разделяет европейские ценности? Или, европейские ценности — отдельно, а европейские фонды — отдельно? Задает вопрос primulinmd.