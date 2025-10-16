Россияне сомневаются в долгосрочном мире между Израилем и ХАМАС: результаты опроса Новостей Mail

Президент США рассматривался как один из главных претендентов на Нобелевскую премию мира, однако награды не получил. Респондентов попросили оценить, заслуживал ли Трамп этой премии за свое участие в урегулировании конфликта между Израилем и ХАМАС. 9% считают, что определенно заслуживал, 13% — скорее заслуживал, чем нет, 19% — скорее нет, чем да, и 56% опрошенных утверждают, что президент США не достоин Нобелевской премии мира. Еще 3% затруднились с ответом.