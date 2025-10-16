Россияне сомневаются в долгосрочном мире между Израилем и ХАМАС: результаты опроса Новостей Mail

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail
В некоторых вопросах сумма долей различных ответов превышает 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.
94% россиян слышали о конфликте между Израилем и ХАМАС, 6% что-то слышали, но без подробностей, и лишь 1% впервые узнали об этом из опроса.
О подписании соглашения о перемирии между Израилем и ХАМАС, в основу которого лег мирный план Дональда Трампа, осведомлены 81% респондентов. Еще 17% слышали об этом поверхностно, не вдаваясь в детали, и 2% сообщили, что узнали о соглашении из опроса.
Получение Нобелевской премии мира Дональдом Трампом
Президент США рассматривался как один из главных претендентов на Нобелевскую премию мира, однако награды не получил. Респондентов попросили оценить, заслуживал ли Трамп этой премии за свое участие в урегулировании конфликта между Израилем и ХАМАС. 9% считают, что определенно заслуживал, 13% — скорее заслуживал, чем нет, 19% — скорее нет, чем да, и 56% опрошенных утверждают, что президент США не достоин Нобелевской премии мира. Еще 3% затруднились с ответом.
Долгосрочный мир
46% россиян уверены, что в конечном итоге долгосрочный мир между Израилем и ХАМАС не будет установлен. 42% считают, что этого скорее всего не произойдет, 7% полагают, что скорее произойдет, чем нет, и только 2% уверены в достижении долгосрочного мира. 4% затруднились с ответом.
Угрозы для перемирия
Факторы, которые по мнению респондентов, представляют наибольшую угрозу для перемирия распределились следующим образом:
- вопрос будущего Газы и Палестины — 65%;
- нарушения обязательств одной из сторон — 52%;
- разногласия внутри сторон перемирия — 49%;
- вмешательство внешних сторон — 37%;
- недостаточный контроль от международного сообщества — 15%;
- сложности в переговорах — 13%;
- затруднились ответить — 2%.
Роль внешних посредников
По мнению 46% опрошенных, внешние посредники должны играть значимую, но не доминирующую роль в урегулировании конфликта между Израилем и ХАМАС. 21% отводят им центральную роль, 18% полагают, что вмешательство извне не требуется, 11% — что роль посредников должна быть второстепенной. 4% затруднились ответить.
Кто заинтересован в заключении мира
25% респондентов считают, что в наибольшей степени в заключении мира между Израилем и ХАМАС заинтересована Палестина, 19% — Израиль и Палестина в равной степени; 16% называют соседние страны Ближнего Востока, 11% — США, 6% — Израиль, 3% — международных посредников, столько же — Россию. 10% полагают, что ни одна из сторон не заинтересована в мире, 5% затруднились ответить.