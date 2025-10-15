Школьники из села Пригорного Оренбуржья отправились на экскурсию в больницу

Кадровый центр города Новотроицка в Оренбургской области провел экскурсию для учащихся средней школы № 5 села Пригорного. Профориентационная работа — это одна из ключевых составляющих национального проекта «Кадры», сообщили в региональном министерстве труда и занятости населения.
Цель мероприятия — познакомить ребят с работой врачей и условиями медицинского обслуживания пациентов. Ученики посетили больницу скорой медицинской помощи, где им показали весь цикл оказания помощи. Экскурсионный тур начался с кабинета первичного приема, куда пациенты обращаются в первую очередь при проблемах со здоровьем. Там ребята познакомились с порядком приема больных и правилами регистрации пациентов.
Далее экскурсия продолжилась в прививочном кабинете, где школьникам рассказали о процессе вакцинации, хранении и транспортировке вакцин. Ребята получили представление о важности профилактических мер для сохранения здоровья населения. Одним из ключевых моментов визита стало посещение отделения гемодиализа. Школьники смогли увидеть современную медицинскую аппаратуру, предназначенную для очищения крови у людей с заболеваниями почек.
Также дети посетили клиническую лабораторию. Там им сообщили, каким образом проводятся исследования и какую информацию получают врачи, основываясь на результатах лабораторных тестов.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.