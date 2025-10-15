Роспотребнадзор проверяет средство для похудения META plus

«В связи с появившейся в СМИ информацией о том, что через маркетплейсы и интернет‑магазины реализуется продукция под названием META plus, обозначаемая как специализированная пищевая продукция для питания спортсменов и предназначенная для похудения, Роспотребнадзор сообщает, что государственная регистрация указанной продукции не проводилась, а сведения о наличии декларации о соответствии отсутствуют. Ведомство проводит мероприятия по проверке реализации данной продукции», — рассказали в ведомстве.