В Краснодарском крае выпустили в дикую природу 500 особей фазанов

«Данная деятельность — это не только восполнение ресурсов для охотничьего хозяйства, но, в первую очередь, важная природоохранная мера. Северокавказский подвид фазана играет ключевую роль в природной экосистеме. И наша главная задача — сохранить и приумножить его популяцию», — рассказали в Министерстве природных ресурсов Краснодарского края.