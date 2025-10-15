Ричмонд
В Краснодарском крае выпустили в дикую природу 500 особей фазанов

Перед этим места расселения птиц проверили на достаток пищи и наличие необходимых убежищ.

Очередной выпуск северокавказских фазанов — 500 особей — провели в Краснодарском крае. Мероприятия по восполнению охотничьих ресурсов и поддержанию биоразнообразия продолжаются при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в региональном министерстве природных ресурсов.

Птиц вырастили в фазанарии «Кубанский фазан». Их выпустили осваивать территорию общедоступного охотничьего угодья «Крымский 1». Перед выпуском места расселения фазана обследовали на достаток естественной кормовой базы и защитные свойства угодий (наличие необходимых убежищ).

«Данная деятельность — это не только восполнение ресурсов для охотничьего хозяйства, но, в первую очередь, важная природоохранная мера. Северокавказский подвид фазана играет ключевую роль в природной экосистеме. И наша главная задача — сохранить и приумножить его популяцию», — рассказали в Министерстве природных ресурсов Краснодарского края.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.