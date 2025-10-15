Госдума отклонила проект об общении родителей и детей после развода

Документ был внесен на рассмотрение палаты парламента депутатом Госдумы Дмитрием Кузнецовым (СРЗП) 28 ноября 2024 года. Законопроектом предлагалось дополнить статью 24 Семейного кодекса РФ положением о том, что при разводе супругов суд обязан определить порядок общения несовершеннолетних детей с родителем, который будет проживать отдельно. Правительство РФ в официальном отзыве отмечало, что данный вопрос достаточно урегулирован.