В Таганроге более 70 человек приняли участие во вторых «Чистых играх»

Более 70 жителей Таганрога приняли участие в масштабной командной уборке «Чистые игры», которая прошла на территории рощи, расположенной вблизи Бакинского моста. Мероприятие соответствует целям нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
В событии приняли участие 16 команд, представляющих различные предприятия, учебные заведения, общественные объединения, а также неравнодушные жители Таганрога. В результате совместной уборки на площади более 3 га собрали свыше 1,5 тонны отходов: около 900 кг общего бытового мусора, более 150 кг пластика, примерно 250 кг стеклянных фрагментов, а также тяжелые негабаритные отходы.
«Проведение “Чистых игр” стало возможным благодаря масштабной поддержке спонсоров, партнеров проекта и неравнодушных местных жителей. Это не просто уборка территории, а увлекательный квест, который не только помогает навести порядок на природе, но и формирует новое экосообщество», — отметил министр природных ресурсов молодежного правительства Ростовской области Алексей Беляев.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.