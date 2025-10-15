Мощный проточный аккумулятор создали на базе глюкозы и витамина B2

Ученые обратили внимание, что этот витамин похож по своей структуре на вещество FAD, которое участвует в процессе окисления глюкозы в клетках всех живых существ на Земле. Это натолкнуло их на мысль, что витамин B2 можно использовать в качестве одного из компонентов анода, отрицательного полюса батареи, где протекает расщепление глюкозы с участием атмосферного кислорода или других окислителей.