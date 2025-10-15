Такси по осени считают. Комтранс рассказал, сколько в Петербурге легальных таксистов

На сегодняшний день в реестре легковых такси содержатся сведения о 65 205 автомобилях, сообщили 15 октября в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга. Для сравнения: в 2023 году их было чуть больше 23 тысяч. Перевозчиков, как юрлиц или индивидуальных предпринимателей, так и самозанятых, насчитывается 4673. А в реестре служб заказа такси числятся 15 агрегаторов.