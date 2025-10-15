В администрации Уфы произошли кадровые изменения

Также назначен новый директор Управления жилищного хозяйства города. Им стал Булат Газизов. Родившийся в 1985 году, он получил образование в Нефтекамском нефтяном колледже и Казанском национальном исследовательском технологическом университете. Газизов двадцать лет работал в нефтяной отрасли, а в 2021 году возглавил отдел по работе с территориями в администрации Нефтекамска. В последнее время занимал должность заместителя начальника Управления по обеспечению жизнедеятельности города.