В Фанагории нашли пластины с любовным заговором и проклятием древних греков

Кроме того, найдены артефакты, связанные с христианскими обрядами. К ним относится апотропей (оберег) IX-X веков н.э. — известняковый камень с надписью, в которой три жителя Фанагории возносят молитву: «Господи, сохрани рабов Божьих от зависти, наговоров и колдовства». Еще одна примечательная находка — свинцовый крест IX-XII веков н.э., который использовали как амулет для защиты товаров во время морских путешествий , — добавили в фонде.