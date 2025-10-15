Благоустройство парка имени Войкова в Керчи завершат до конца года

Преображение этой территории выбрало большинство горожан в ходе Всероссийского голосования за объекты благоустройства в 2024 году. Сейчас на пространстве полностью сделан котлован чаши фонтана, установлены три перголы. Специалисты заасфальтировали спортплощадку и начали монтаж деталей под спортивные элементы. После завершения работ в парке будут два игровых комплекса и два фонтана. Для проведения массовых мероприятий планируется смонтировать сцену с амфитеатром. Здоровые зеленые насаждения, которые растут на территории, сохранят.