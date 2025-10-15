Благоустройство парка имени Войкова в Керчи завершат до конца года

Благоустройство Приморского парка имени Войкова в Керчи в Крыму планируют завершить до конца года. Работы ведутся по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства.
Преображение этой территории выбрало большинство горожан в ходе Всероссийского голосования за объекты благоустройства в 2024 году. Сейчас на пространстве полностью сделан котлован чаши фонтана, установлены три перголы. Специалисты заасфальтировали спортплощадку и начали монтаж деталей под спортивные элементы. После завершения работ в парке будут два игровых комплекса и два фонтана. Для проведения массовых мероприятий планируется смонтировать сцену с амфитеатром. Здоровые зеленые насаждения, которые растут на территории, сохранят.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.