Абхазскому блогеру Пачулии сожгли машину после скандала в Сочи

1 октября в соцсетях завирусилось видео, на котором блогер из Абхазии пытается познакомится с девушкой в Сочи. В ролике мужчина грубо требует от нее назвать свое имя и просит номер телефона, не реагируя на отказы и угрожая, что не пропустит ее дальше. Когда девушка обратила внимание на то, что Пачулия ведет себя нагло, он ответил ей: «Если бы я наглым не был — я мальчиком бы был до сих пор».