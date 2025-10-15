В Волгограде пройдет слет социальных предпринимателей

Профильный региональный слет социальных предпринимателей «От сердца к сердцу» пройдет
В первые два дня программы пройдут экскурсии на производственные предприятия. Социальные предприниматели и желающие начать свое дело в социальной сфере смогут познакомиться с деятельностью Волжского трубного завода и компании «Грасс». В последний день состоится пленарная дискуссия о ключевых элементах стратегии развития в социальной сфере и сессия о том, как бизнес меняет мир к лучшему. Кроме этого, предприниматели смогут принять участие в военно-тактической и бизнес-играх, посетить с экскурсией территорию оборонно-спортивного лагеря «Авангард». Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.
«Государство заинтересовано в развитии социального предпринимательства: такие бизнес-проекты приносят реальную пользу обществу, помогают решить проблемы. Благодаря деятельности социальных предприятий соцуслуги выходят на более высокий качественный уровень. Слет ежегодно проводится для обмена опытом и лучшими практиками, поиска новых знакомств, развития этого направления бизнеса», — отметила руководитель центра инноваций социальной сферы центра «Мой бизнес» Алина Панфилова.
Узнать подробнее о поддержке бизнеса по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика» можно в центре «Мой бизнес» лично по адресу: г. Волгоград, проспект им. Маршала Жукова, 3. Также можно позвонить по номеру:
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.