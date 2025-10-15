В Волгограде пройдет слет социальных предпринимателей

В первые два дня программы пройдут экскурсии на производственные предприятия. Социальные предприниматели и желающие начать свое дело в социальной сфере смогут познакомиться с деятельностью Волжского трубного завода и компании «Грасс». В последний день состоится пленарная дискуссия о ключевых элементах стратегии развития в социальной сфере и сессия о том, как бизнес меняет мир к лучшему. Кроме этого, предприниматели смогут принять участие в военно-тактической и бизнес-играх, посетить с экскурсией территорию оборонно-спортивного лагеря «Авангард». Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.