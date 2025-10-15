Ричмонд
В центре Балтийска приступили к ремонту дороги

Работы выполняют на проспекте Ленина.

В центре Балтийска приступили к ремонту дороги. Работы выполняют на проспекте Ленина. Об этом сообщили на странице администрации муниципалитета «ВКонтакте».

«В Балтийске ремонтируем главную автодорогу города. В рамках выделенного финансирования выполняем работы по ремонту дороги от стелы по проспекту Ленина до участка за пределами светофора на “Поле чудес”», — говорится в сообщении.

Протяжённость участка составляет чуть менее одного километра. Работы выполняет АО «Дорожно-строительное предприятие». Подрядчик заменит верхний слой асфальтового покрытия. Отремонтировать дорогу рассчитывают до 10 ноября.