На Кубани в станице Федоровской построили спортзал

Он может принимать 24 человека в смену.

Новый спортивный зал построили на улице Красной в станице Федоровской Абинского района Краснодарского края. Это способствует достижению целей государственной программы «Спорт России», сообщили в региональном департаменте строительства.

Здание состоит из двух блоков: спортивного зала и вспомогательных помещений. Спортивный зал общей площадью более 1,3 тыс. кв. м может принимать 24 человека в смену. Он также имеет выходы через обслуживающий блок и два самостоятельных выхода непосредственно на улицу. В обслуживающем блоке расположены пост пожарной охраны, кабинет руководителя, тренерская, санузел, универсальная кабина для маломобильных граждан, две раздевалки с душевыми и санузлами, медицинский кабинет.

«Современные спортивные объекты — это не просто залы для тренировок, а основа здорового образа жизни наших граждан. Они становятся примером и мощным стимулом для подрастающего поколения, формируя культуру физической активности с детства», — отметил исполняющий обязанности руководителя департамента строительства Краснодарского края Игорь Федосов.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.