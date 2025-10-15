На Кубани в станице Федоровской построили спортзал

Здание состоит из двух блоков: спортивного зала и вспомогательных помещений. Спортивный зал общей площадью более 1,3 тыс. кв. м может принимать 24 человека в смену. Он также имеет выходы через обслуживающий блок и два самостоятельных выхода непосредственно на улицу. В обслуживающем блоке расположены пост пожарной охраны, кабинет руководителя, тренерская, санузел, универсальная кабина для маломобильных граждан, две раздевалки с душевыми и санузлами, медицинский кабинет.