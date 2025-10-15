Политолог объяснил слова Трампа о массовом выходе стран из БРИКС

Баширов предложил еще одно альтернативное объяснение слов Трампа. Например, американскому лидеру могли сообщить о снижении интенсивности сотрудничества отдельных стран БРИКС — если одно государство по собственным причинам замедлило реализацию совместного проекта.
«Скажем, государство-член объединения хотело что-то закупить у другого, но притормозило процесс по своим причинам», — пояснил политолог. Он также напомнил о том, что Трамп часто использует неточные формулировки и о склонности президента США к преувеличениям.
Ранее Трамп заявил, что угроза введения пошлин на всю продукцию стран БРИКС привела к якобы массовому выходу государств из объединения.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера, сообщил, в Кремле не знают о возможном выходе стран из БРИКС.