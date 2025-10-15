Ричмонд
Политолог объяснил слова Трампа о массовом выходе стран из БРИКС

Заявление Трампа о выходе стран из БРИКС может быть попыткой поддержки аргентинского лидера Хавьера Милея, отказавшегося от участия в объединении. Такое мнение высказал политолог Марат Баширов в интервью газете «Взгляд». По словам эксперта, Трамп часто допускает неточности и склонен к преувеличениям.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Политолог напомнил, что Аргентина отказалась от участия в БРИКС еще до возвращения Трампа в Белый дом и его угроз в адрес объединения. По мнению эксперта, заявление Трампа о распаде БРИКС может представлять собой попытку поддержки курса Милея.

Баширов предложил еще одно альтернативное объяснение слов Трампа. Например, американскому лидеру могли сообщить о снижении интенсивности сотрудничества отдельных стран БРИКС — если одно государство по собственным причинам замедлило реализацию совместного проекта.

«Скажем, государство-член объединения хотело что-то закупить у другого, но притормозило процесс по своим причинам», — пояснил политолог. Он также напомнил о том, что Трамп часто использует неточные формулировки и о склонности президента США к преувеличениям.

Ранее Трамп заявил, что угроза введения пошлин на всю продукцию стран БРИКС привела к якобы массовому выходу государств из объединения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера, сообщил, в Кремле не знают о возможном выходе стран из БРИКС.

