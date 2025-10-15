В Николаевском районе Волгоградской области прошел агродиктант

Всероссийский агродиктант — проект, направленный на повышение уровня знаний об агропромышленном комплексе страны, на раскрытие потенциала и демонстрацию возможностей для развития жителей в сельском хозяйстве. Очные площадки для выполнения тестов организовали на базе центральной районной библиотеки города Николаевска и администрации района. В мероприятии приняли участие представители различных сфер деятельности. Выполнив тестовые задания, они смогли оценить и повысить свой уровень знаний об агропромышленном секторе страны.