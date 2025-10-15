В Николаевском районе Волгоградской области прошел агродиктант

Участниками Всероссийского агродиктанта в Николаевском районе Волгоградской области стали 60 человек. Его организовали 9 октября по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в администрации района.
Всероссийский агродиктант — проект, направленный на повышение уровня знаний об агропромышленном комплексе страны, на раскрытие потенциала и демонстрацию возможностей для развития жителей в сельском хозяйстве. Очные площадки для выполнения тестов организовали на базе центральной районной библиотеки города Николаевска и администрации района. В мероприятии приняли участие представители различных сфер деятельности. Выполнив тестовые задания, они смогли оценить и повысить свой уровень знаний об агропромышленном секторе страны.
Также площадками диктанта стали все общеобразовательные школы Николаевского района. Всего на агродиктант зарегистрировались 393 ребенка. Ребята ответили на 30 вопросов о сельском хозяйстве. Например, школьники должны были определить, в каком оборудовании хранят зерно, почему экспорт важен для экономики страны или какие культуры относят к бахчевым.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.