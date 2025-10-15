Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Перестала выходить на связь 4 октября». МИД заявил о поисках гражданки Беларуси в Мьянме

МИД: гражданка Беларуси пропала в Мьянме и перестала выходить на связь.

Источник: Комсомольская правда

МИД сообщил, что гражданка Беларуси пропала в Мьянме и перестала выходить на связь. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства иностранных дел, пишет БелТА.

В ведомстве отметили, что посольство Беларуси во Вьетнаме ведет работу по розыску гражданки Беларуси, которая пропала в Мьянме. Мать пропавшей сообщила, что связь с дочерью была утрачена 4 октября.

В МИД уточнили: достоверно было установлено, что девушка вылетела в Янгон (Мьянма) из Бангкока 20 сентября. И заявили, что к поискам белоруски были подключены внешнеполитические и силовые ведомства двух стран, а также аппараты почетных консульств Беларуси в Янгоне и Бангкоке.

Тем временем Беларусь выдала РФ обвиняемого в похищении главы предприятия в Санкт-Петербурге.

Кроме того, в Минском районе подросток оставила семью без квартиры, ответив на звонок.

Ранее мы писали, что два вида овощных замороженных смесей попали под запрет продаж в Беларуси.