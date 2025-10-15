«Перестала выходить на связь 4 октября». МИД заявил о поисках гражданки Беларуси в Мьянме

МИД сообщил, что гражданка Беларуси пропала в Мьянме и перестала выходить на связь. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства иностранных дел, пишет БелТА.
В ведомстве отметили, что посольство Беларуси во Вьетнаме ведет работу по розыску гражданки Беларуси, которая пропала в Мьянме. Мать пропавшей сообщила, что связь с дочерью была утрачена 4 октября.
В МИД уточнили: достоверно было установлено, что девушка вылетела в Янгон (Мьянма) из Бангкока 20 сентября. И заявили, что к поискам белоруски были подключены внешнеполитические и силовые ведомства двух стран, а также аппараты почетных консульств Беларуси в Янгоне и Бангкоке.
