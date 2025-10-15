Рассказываем, где пройдет отключение света в Иркутске 16 октября 2025

В Ленинском районе электричество отключат по многим адресам ночью всего на два часа. Жителям Октябрьского района придется побыть без света целый день с 9 до 18 часов. А на Александра Невского, Байкальской и Ширямова электричества не будет около трех часов. В Правобережном районе свет будут отключать в разные промежутки времени в течение дня. С временными неудобствами в промежутке с 01:00 до 05:00 столкнутся те, кто живут в домах на улицах Безбокова, Лермонтова, Грибоедова, Вампилова, Булавина, Сергеева и других.