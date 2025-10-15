Число экономических ОПГ кратно выросло в Нижегородской области

Число преступлений экономической направленности, совершенных в составе организованных преступных групп (ОПГ), за девять месяцев 2025 года выросло в Нижегородской области в 5,5 раза по сравнению с тем же периодом 2024 года. В январе-сентябре текущего года зафиксировано 148 таких преступлений, говорится в статистике регионального ГУ МВД.