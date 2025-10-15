В деловой поездке в Иран могут принять участие компании Тюменской области

Мероприятие состоится 17−22 октября в Тегеране. Для каждого участника будут организованы индивидуальные встречи с компаниями, которые максимально соответствуют их бизнесу. Также пройдут переговоры с топовыми предприятиями нефтяной отрасли Ирана (National Iranian Oil Company, Iranol Company, Behran OilCompany и другими), пленарные заседания, B2B-встречи, тематические секции по нефтегазу, экспорту и технологиям. По всем вопросам участия можно обратиться по номеру телефона + 7 (950) 495−87−05 к Алине Полькиной, специалисту Центра внешнеэкономической деятельности.