В деловой поездке в Иран могут принять участие компании Тюменской области

Представители компаний Тюменской области могут присоединиться к деловой поездке в Иран. Бизнес-сообщество информируют о возможности участия в международной миссии в ходе реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона.
Иран — страна с быстрорастущей экономикой, большими запасами нефти и газа, развитой промышленностью и перспективным внутренним рынком. В рамках бизнес-миссии можно будет найти новых партнеров, наладить прямые контакты с представителями ведущих иранских компаний, узнать о современных технологиях и трендах, а также расширить свои возможности для экспорта и инвестиций.
Мероприятие состоится 17−22 октября в Тегеране. Для каждого участника будут организованы индивидуальные встречи с компаниями, которые максимально соответствуют их бизнесу. Также пройдут переговоры с топовыми предприятиями нефтяной отрасли Ирана (National Iranian Oil Company, Iranol Company, Behran OilCompany и другими), пленарные заседания, B2B-встречи, тематические секции по нефтегазу, экспорту и технологиям. По всем вопросам участия можно обратиться по номеру телефона + 7 (950) 495−87−05 к Алине Полькиной, специалисту Центра внешнеэкономической деятельности.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.