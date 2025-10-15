Ричмонд
Нефрологический центр создан на базе больницы им. Н. А. Семашко

В центре доступны все виды диагностики хронической почечной недостаточности, консервативное лечение, а также гемо- и перитонеальный диализ.

Источник: Время

На базе областной больницы им. Н. А. Семашко был создан нефрологический центр. Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель системы здравоохранения Нижегородской области Алексей Никонов.

Центр работает в три смены. Там доступны все виды диагностики хронической почечной недостаточности, консервативное лечение, а также гемо- и перитонеальный диализ.

Проводится терапия, в том числе для пациентов с 4−5 стадией хронической почечной недостаточности.

«Следующим шагом медики назвали организацию отделения трансплантации почки — самого физиологичного метода заместительной почечной терапии», — написал Никонов.

Ранее сообщалось, что московские специалисты оценили опыт трансплантационной работы медицинских учреждений Нижнего Новгорода.