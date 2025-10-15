СМИ: Латвия ввела плату за въезд через границу с Россией и Белоруссией

Новые правила нацелены на повышение безопасности пересечения границы и предотвращение очередей на пунктах погранконтроля, пишет латвийское издание LVRTC. Аналогичные системы уже действуют в Эстонии и Литве, говорится в статье.
Бронирование слота въезда (1 час) необходимо осуществлять онлайн заранее (не более чем за 30 дней), так как оплата не может быть произведена на границе, поясняет LVRTC. Формально это правило распространяется на всех автовладельцев, но в первую очередь оно касается водителей из России и Белоруссии, уточняет издание APA. Речь идет о пропускных пунктах «Гребнево», «Терехово» и «Патерниеки».
Ранее министр транспорта Латвии Атис Швинка предложил обсудить возможность прекращения регулярного автобусного сообщения с Россией и Белоруссией. Латвийские власти также утвердили запрет на нерегулярные пассажирские рейсы и ужесточили пограничный контроль.
Как напоминает APA, аналогичная система электронной очереди также действует в Белоруссии. Водители регистрируются онлайн, получают электронный билет с указанием времени прибытия. В случае опоздания или отсутствия бронирования они должны стоять в общей очереди. Эта система работает на пограничных пунктах с Латвией, Литвой и Польшей.