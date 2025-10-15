СМИ: Латвия ввела плату за въезд через границу с Россией и Белоруссией

Бронирование слота въезда (1 час) необходимо осуществлять онлайн заранее (не более чем за 30 дней), так как оплата не может быть произведена на границе, поясняет LVRTC. Формально это правило распространяется на всех автовладельцев, но в первую очередь оно касается водителей из России и Белоруссии, уточняет издание APA. Речь идет о пропускных пунктах «Гребнево», «Терехово» и «Патерниеки».