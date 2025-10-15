«Обучал пневматике». В Гродно отец выстрелил в руку семилетней дочери

Пневматическое оружие было изъято, его направили на экспертизу. Специалисты выяснили, что пневматический пистолет пригоден для стрельбы. Мужчина рассказал милиционерам, что купил данное оружие в Москве в 2023 году. По указанному факту проводится проверка.