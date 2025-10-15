Володин рассказал, когда Горбачева нужно было снять с должности

«Когда говорим о распаде Советского Союза, он распался не в декабре 1991 года, а раньше. Он распался еще когда была партия КПСС, а она этого не увидела. И сегодняшний день он как раз нас, возможно, заставит задуматься об этом с другой стороны, потому что именно в этот день в 1990 году 35 лет назад Михаил Сергеевич Горбачёв получил Нобелевскую премию. Вот его надо было в этот день исключить из партии, его надо было в этот день снять с генерального секретаря и тогда, возможно, страна бы осталась», — сказал он на пленарном заседании.