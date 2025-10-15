В РФ разрабатывают модель управления качеством воздуха для нацпроекта

Федеральный проект «Чистый воздух», начавшийся в 2019 году, сейчас охватывает 41 промышленно загрязненный город России. Стоит задача к 2030 году существенно снизить выбросы загрязняющих веществ и обеспечить безопасное качество воздуха в этих городах. Однако действующая система контроля атмосферного воздуха сталкивается с рядом трудностей. В частности, предприятия медленно внедряют природоохранные меры — к установленному сроку около 35% крупных объектов I категории не получили комплексные экологические разрешения (экологические «паспорта»). Кроме того, экспериментальное квотирование промышленных выбросов вызвало вопросы у всех участников процесса относительно обоснованности и реализуемости строгих ограничений. Тем не менее, с учетом накопленного экологического ущерба и затянувшейся модернизации предприятий введение квот стало вынужденной мерой для борьбы с загрязнением воздуха.