Парковочные разрешения для льготников подорожали в Петербурге

С 15 октября в Петербурге подорожала платная парковка. Новые изменения охватили несколько районов города: Центральный, Адмиралтейский, Петроградский и Василеостровский. Подорожали парковочные разрешения и для льготников. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга». Для льготников установили минимальные цены. Теперь годовая стоимость составит 2640 рублей для автомобилей категории В, 1320 рублей для мотоциклов и мопедов (категории А и М) и 5280 рублей для остальных категорий. Владельцы ранее оформленных льготных парковочных разрешений смогут пользоваться ими на прежних условиях до окончания срока действия.