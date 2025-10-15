О циркуляции семи типов вирусов в Ростовской области сообщили в Роспотребнадзоре

По данным управления Роспотребнадзора по Ростовской области, на 41-й неделе 2025 года уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе не превышает эпидемиологических порогов. В структуре циркулирующих вирусов преобладают возбудители негриппозной этиологии, включая аденовирус, парагрипп, риновирус, бокавирус, РС-вирус и сезонный коронавирус.
По состоянию на 9 октября против гриппа вакцинировано более 945 тысяч жителей области, что составляет 22,7% от общей численности населения. В сообении сказано, что ни у одного из привитых не зарегистрировано неблагоприятных поствакцинальных реакций или осложнений.
