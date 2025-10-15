О циркуляции семи типов вирусов в Ростовской области сообщили в Роспотребнадзоре

По состоянию на 9 октября против гриппа вакцинировано более 945 тысяч жителей области, что составляет 22,7% от общей численности населения. В сообении сказано, что ни у одного из привитых не зарегистрировано неблагоприятных поствакцинальных реакций или осложнений.