Боевые характеры: как ветераны СВО осваивают новые сферы деятельности

Бывшим участникам боевых действий при возвращении к мирной жизни важно получить всестороннюю поддержку. Для них и их близких работают различные социальные программы, включая помощь в трудоустройстве. Кадровые центры «Работа России» помогают им начать свой бизнес, пройти переобучение, найти новую работу. Эти и другие возможности для ветеранов СВО реализуются при поддержке национального проекта «Кадры».
Рассказываем, какие перспективы профессионального развития есть у фронтовиков.
Широкие возможности.
Когда у ветеранов СВО возникает вопрос с трудоустройством, им оказывают всестороннюю поддержку по нацпроекту «Кадры».
За такой поддержкой ветераны боевых действий обращаются в кадровые центры «Работа России». А в Тульской области и по ее примеру еще в нескольких регионах для поддержки ветеранов СВО создают специализированные многофункциональные центры, о которых мы рассказывали ранее.
Карьерные консультанты обсуждают с демобилизованными фронтовиками варианты профессионального развития, подбирают при необходимости программу переобучения или повышения квалификации. Ее можно пройти в удобном формате — очном или дистанционном. Заявку на обучение оформляют на портале «Работа России».
В кадровых центрах помогают ветеранам и с подбором работы. Окажут психологическую поддержку, чтобы справиться с волнением на собеседовании, успешно пройти его и после адаптироваться в новом коллективе.
Зачастую ветераны СВО решаются открыть свое дело. В этом случае кадровые центры оказывают им всестороннюю помощь в проработке бизнес-плана, оформлении документов.
Новый бизнес и новая профессия.
Кирилл Воропаев из села Михайловка Приморского края раньше работал сборщиком в компании по производству такелажа. После возвращения со службы он решил заняться изготовлением такой продукции самостоятельно и в 2024 году пришел со своей идеей в районный кадровый центр «Работа России». Попросил рассказать, с чего начать, на какие льготы можно рассчитывать.
После подробной беседы с карьерным консультантом Кирилл решился на открытие собственного дела с помощью социального контракта. На основании такого соглашения государство выделяет человеку средства, специалисты оказывают методическую и юридическую помощь, чтобы он смог начать свой бизнес. Решение о выделении средств принимает специальная комиссия по итогам защиты бизнес-плана.
В кадровом центре Кириллу помогли собрать необходимые документы, составить бизнес-план и защитить его перед экспертами. Все прошло успешно и Кирилл получил хорошую финансовую поддержку от государства в размере 350 тыс. рублей на развитие своего дела.
На эти деньги он приобрел профессиональное оборудование сразу для двух цехов: швейного — для изготовления строп из текстиля, такелажного — для строп из цепей.
По словам предпринимателя, у текстильных и цепных строп разная грузоподъемность и сферы применения, а значит, более широкий рынок сбыта. Кирилл наладил выпуск продукции, которая быстро стала пользоваться спросом. Появились постоянные клиенты, в их числе — Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» и группа компаний «ГринАгро».
«Поддержка от государства помогла мне вернуться к мирной жизни и своим прежним планам. Я считаю, что данная помощь необходима и ценна. Боевые действия меняют людей. Оставлять человека одного в таком состоянии нельзя, его нужно поддерживать, адаптировать», — отметил Кирилл Воропаев.
По мере развития бизнеса он надумал освоить еще один способ изготовления строп — с помощью сварки. Минувшей весной мужчина вновь обратился в кадровый центр и поделился своей идеей. Для ее осуществления понадобилось обучиться профессии сварщика. Кириллу предоставили такую возможность бесплатно. Скоро он планирует открыть свой третий цех — по сварке.
«С начала года с нашей помощью участники специальной военной операции открыли собственное дело, получили дополнительное профессиональное образование. Кроме того, мы оказываем им психологическую поддержку, содействие в адаптации на рынке труда, выборе профессионального направления или программы обучения», — отметила директор кадрового центра «Работа России» Приморского края Марина Фурсова.
Был учителем в школе, стал преподавателем в колледже.
Кемеровчанин Алексей Барматков после возвращения со специальной военной операции, где он служил младшим сержантом в разведке, решил вернуться к любимой профессии. Алексей — учитель физкультуры по образованию, и в поисках подходящей работы он обратился в Кадровый центр Кузбасса.
Специалисты центра внимательно подошли к анализу профессионального опыта Алексея, сочетающего педагогику и военную подготовку. Уже через неделю ему предложили пройти обучающий курс по национальному проекту «Кадры» и подобрали оптимальный вариант трудоустройства — должность преподавателя по основам безопасности и защиты Родины в Кемеровском техникуме индустрии питания и сферы услуг.
«Для меня особенно ценно, что в кадровом центре предложили решения, учитывающие не только мое образование, но и приобретенный за годы службы опыт, — отмечает Алексей. — Новая работа позволит мне применить все мои навыки: как педагогические, так и полученные во время службы. Уверен, что мой опыт будет полезен в патриотическом воспитании подрастающего поколения».
Алексей подчеркивает, что своевременная поддержка, оказанная специалистами кадрового центра, сыграла ключевую роль: «Многие жалуются, что не могут найти работу, но я на собственном примере убедился: возможности есть всегда. Главное — активно действовать и не бояться обращаться за помощью к профессионалам. Мне подобрали работу практически сразу».
Любимая работа стала большим проектом.
Арат Бадарчы из тувинского села Белдир-Арыг — сварщик в третьем поколении. Сварщиками были его дед и отец, и с юности приучили Арата к этому занятию.
«В 2011 году я учился в девятом классе. Тогда мне доверили первое большое дело: в нашей школе меняли отопление, и я помогал мастеру по электросварке», — вспоминает Арат, как влюбился в профессию сварщика.
Восемь лет жизни мужчина посвятил службе в армии. Он заключил контракт и стал мотострелком еще до начала спецоперации. В родное село приехал из зоны боевых действий с медалью Александра Суворова, которую получил за мужество.
Вернувшись на «гражданку», мужчина решил вновь заняться сваркой и вместе с одноклассниками открыл мини-мастерскую. Пошли заказы и появились постоянные клиенты. Оказалось, что на такие услуги в районе есть стабильный спрос. Это укрепило Арата и его единомышленников в решении расширять бизнес.
Однако свободных средств на закупку более производительного оборудования на тот момент у команды не было. За советом Арат Бадарчы обратился в кадровый центр «Работа России». Там оценили его опыт и предложили заключить социальный контракт на открытие собственного дела.
«В нашей республике это востребованная мера поддержки. Это не просто выплата. Человек обязуется на выделенные средства открыть дело, начать самостоятельно зарабатывать. Мы активно используем эту возможность для содействия занятости наших жителей, особенно ветеранов СВО. Мы не только информируем о том, что такая мера существует, а объясняем, какие документы надо подать, помогаем их собрать, составить проект и защитить его. Говорим и об особенностях ведения бизнеса: как привлекать клиентов, вести отчетность», — прокомментировала начальник кадрового центра «Работа России» Тес-Хемского района Аяна Уржанай.
Успешно защитив проект, Арат смог купить дополнительное оборудование для мастерской: сварочный полуавтомат, плазменный резак и компрессор. Самой дорогой покупкой стал кузнечный станок за 235 тыс. рублей. Это позволило заняться еще и холодной ковкой. Заказы на ворота, заборы, отопительные печи и другие изделия приходят не только из родного Тес-Хемского района, но и из других районов республики. О талантливом сварщике узнали и в столице Тывы — городе Кызыле. Теперь Арат Бадарчы думает о дальнейших перспективах семейного предприятия.
Трудоустройство после лечения.
Александр Шевчук из деревни Томсино Псковской области — тоже ветеран СВО. Не так давно он проходил длительную реабилитацию после серьезной военной травмы. Мужчина решил найти работу и в феврале он обратился в кадровый центр «Работа России» Себежского района.
С Александром провели консультации, обсудили варианты трудоустройства. Он также общался с психологом, который помог ему справиться со страхом и волнением.
Карьерный консультант помог оформить резюме для поиска работы. Александр также побывал на тренинге по подготовке к собеседованиям. После этого в апреле он отправился на Всероссийскую ярмарку трудоустройства и познакомился там с представителями местного аграрного предприятия «Веть». Уже через неделю фронтовик вышел на работу трактористом-техником.
«Я благодарен кадровому центру за оказанную поддержку. Знаю, что руководство организации довольно мной», — не скрывает радости Александр Шевчук. В его семье этим летом родился второй ребенок, и мужчина уверен, что сможет обеспечить детей всем необходимым.
В поиске работы для этого ветерана также участвовал клуб «Za СВОих». Его подразделения созданы в кадровых центрах каждого района Псковской области. Сообщество боевых товарищей проводит встречи, на которых мужчины делятся опытом трудоустройства или открытия бизнеса, общаются по разным темам, поддерживая друг друга.
А мы напоминаем, что по национальному проекту «Кадры» ветеранам СВО предоставлено право бесплатного переобучения по востребованным на рынке труда профессиям. Для удобства в получении информации обо всех имеющихся мерах поддержки и услугах на платформе «Работа России» создан специальный раздел для участников СВО, содержащий основные жизненные ситуации, в которых гражданам может помочь государственная служба занятости. В кадровых центрах «Работа России» участникам СВО помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Работодателям выделяют субсидии при найме ветеранов.