Боевые характеры: как ветераны СВО осваивают новые сферы деятельности

«В нашей республике это востребованная мера поддержки. Это не просто выплата. Человек обязуется на выделенные средства открыть дело, начать самостоятельно зарабатывать. Мы активно используем эту возможность для содействия занятости наших жителей, особенно ветеранов СВО. Мы не только информируем о том, что такая мера существует, а объясняем, какие документы надо подать, помогаем их собрать, составить проект и защитить его. Говорим и об особенностях ведения бизнеса: как привлекать клиентов, вести отчетность», — прокомментировала начальник кадрового центра «Работа России» Тес-Хемского района Аяна Уржанай.