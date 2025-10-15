Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии водителей предупредили об ухудшении видимости на дорогах

На дорогах республики ожидается туман.

Источник: Комсомольская правда

МЧС Башкирии предупреждает автомобилистов о возможных проблемах на дорогах в течение ближайших суток. По данным ведомства республики, видимость на автодорогах может значительно ухудшиться из-за образования тумана.

Согласно прогнозу метеорологов, погода будет преимущественно облачной с кратковременными дождями. Ветер юго-западный и западный со скоростью 5−10 метров в секунду. Температурный фон сохранится в пределах от 0 до +5 градусов ночью и от +7 до +12 градусов в дневное время.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.