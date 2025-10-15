В Башкирии водителей предупредили об ухудшении видимости на дорогах

МЧС Башкирии предупреждает автомобилистов о возможных проблемах на дорогах в течение ближайших суток. По данным ведомства республики, видимость на автодорогах может значительно ухудшиться из-за образования тумана.
Согласно прогнозу метеорологов, погода будет преимущественно облачной с кратковременными дождями. Ветер юго-западный и западный со скоростью 5−10 метров в секунду. Температурный фон сохранится в пределах от 0 до +5 градусов ночью и от +7 до +12 градусов в дневное время.
