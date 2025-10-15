В Саратове пройдет презентация выставки «Война миров 3.0?»

Презентация Междисциплинарного выставочного проекта «Война миров 3.0?» состоится 16 октября в 18:00 в Саратовском государственном художественном музее имени А. Н. Радищева. Проведение мероприятия соответствует целям и задачам национального проекта «Семья», сообщили в министерстве культуры региона.
Экспозиция состоит из трех разделов, посвященных Первой и Второй мировым войнам, а также военным и политическим событиям в зоне специальной военной операции. На выставке будут представлены более 50 живописных и графических работ, среди которых произведения Константина Худякова, Виктора Калинина, Евгения Ромашко, Василия Нестеренко, Константина Петрова, Александра Ситникова, Олега Леонова и других.
Ключевые элементы экспозиции покажут интерактивные инсталляции, отражающие масштаб военных битв, цифровые реконструкции исторических событий. Также центр беспилотных систем и технологий предоставил уникальные военные экспонаты, демонстрирующие развитие современных технологических решений. Экспозиция будет открыта до 9 ноября.
«Представленные на выставке произведения — не просто выхваченные из исторического контекста сюжеты о прошедших баталиях. Это переживания нескольких поколений, обратившихся к опыту своих предков — участников минувших войн в свете современных событий», — подчеркнул руководитель проекта Константин Худяков.
