В Саратове пройдет презентация выставки «Война миров 3.0?»

Экспозиция состоит из трех разделов, посвященных Первой и Второй мировым войнам, а также военным и политическим событиям в зоне специальной военной операции. На выставке будут представлены более 50 живописных и графических работ, среди которых произведения Константина Худякова, Виктора Калинина, Евгения Ромашко, Василия Нестеренко, Константина Петрова, Александра Ситникова, Олега Леонова и других.