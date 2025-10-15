В Балее в Забайкальском крае появился новый парк

Новый парк открыли в городе Балее Забайкальского края. Его благоустроили в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Балейского муниципального округа.
Специалисты модернизировали центральную часть города в границах улиц Ленина, Советской и Ведерникова. Они благоустроили пустырь напротив автостанции, сделали новую тропиночную сеть, освещение, озеленили пространство. Также там сделали пешеходный мост, уложили резиновое покрытие на территории игрового комплекса и спортивной площадки. На территории установлены малые архитектурные формы, игровой комплекс с горкой, батут, песочница, качели, спортивные тренажеры, лавочки, урны, столы и навесы.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.