В Чечне прошел региональный конкурс военно-патриотических клубов

В соревнованиях приняли участие 12 команд общеобразовательных организаций — в общей сложности более 150 школьников. Конкурс включал несколько этапов: теоретические викторины по истории России и Чеченской Республики, основам воинской службы и культурным традициям, а также практические задания по строевой подготовке, спортивно-тактические испытания на выносливость, ловкость и слаженность. Ребята показали творческие презентации, в ходе которых продемонстрировали патриотический настрой и историческую осведомленность. Все участники конкурса получили памятные сертификаты и подарки за активное участие.