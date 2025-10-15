В Чечне прошел региональный конкурс военно-патриотических клубов

Региональный конкурс военно-патриотических клубов, объединивший юных патриотов со всех районов республики, прошел в Чечне. Мероприятие организовали при поддержке национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в мэрии Грозного.
В соревнованиях приняли участие 12 команд общеобразовательных организаций — в общей сложности более 150 школьников. Конкурс включал несколько этапов: теоретические викторины по истории России и Чеченской Республики, основам воинской службы и культурным традициям, а также практические задания по строевой подготовке, спортивно-тактические испытания на выносливость, ловкость и слаженность. Ребята показали творческие презентации, в ходе которых продемонстрировали патриотический настрой и историческую осведомленность. Все участники конкурса получили памятные сертификаты и подарки за активное участие.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.