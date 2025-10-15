Ричмонд
В селе Балтай Саратовской области благоустроили 3 общественных пространства

Там установили спортивную площадку и обновили парки.

Два сквера благоустроили в селе Балтай в Саратовской области, а также установили новую спортивную площадку. Это стало возможным в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве строительства и ЖКХ.

Возле местной школы появилось спортивное ядро. Там сделали поле для игры в мини-футбол, площадку под баскетбол с беговыми дорожками. Также в селе благоустроили сквер «Шахматный». Там сделали асфальтированную площадку, на которой разместили скамейки и столы для игры в шахматы. Кроме того, рабочие обновили Сквер Победы, установили доску памяти участников Великой Отечественной войны, а также большую фигуру «Звезда».

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.