В селе Балтай Саратовской области благоустроили 3 общественных пространства

Возле местной школы появилось спортивное ядро. Там сделали поле для игры в мини-футбол, площадку под баскетбол с беговыми дорожками. Также в селе благоустроили сквер «Шахматный». Там сделали асфальтированную площадку, на которой разместили скамейки и столы для игры в шахматы. Кроме того, рабочие обновили Сквер Победы, установили доску памяти участников Великой Отечественной войны, а также большую фигуру «Звезда».