В селе Балтай Саратовской области благоустроили 3 общественных пространства

Два сквера благоустроили в селе Балтай в Саратовской области, а также установили новую спортивную площадку. Это стало возможным в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве строительства и ЖКХ.
Возле местной школы появилось спортивное ядро. Там сделали поле для игры в мини-футбол, площадку под баскетбол с беговыми дорожками. Также в селе благоустроили сквер «Шахматный». Там сделали асфальтированную площадку, на которой разместили скамейки и столы для игры в шахматы. Кроме того, рабочие обновили Сквер Победы, установили доску памяти участников Великой Отечественной войны, а также большую фигуру «Звезда».
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.