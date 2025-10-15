Фольклорные ансамбли проявят себя на конкурсе «Забайкальские комедианты»

Традиции и культуру Забайкальского края через постановки с семейными и календарными обрядами покажут фольклорные коллективы региона на конкурсе «Забайкальские комедианты». Он проводится для достижения целей национального проекта «Семья», сообщили в краевом учебно-методическом центре культуры и народного творчества.
До 1 ноября детские, а также взрослые ансамбли и театры могут отправить видеозаписи со своими постановками на электронную почту: ozntd-chita@yandex.ru. Жюри оценит актерское мастерство, костюмы, музыкальное оформление и многое другое. Конкурс проходит в трех номинациях: «Реконструкция календарно-бытовых и семейных обрядов», «Фольклорный спектакль» и «Кукольный театр».
Лучшие коллективы выберут до 15 декабря. Победителей наградят дипломами первой, второй и третьей степени. Прочитать положение мероприятия можно на сайте, а задать вопросы организаторам по телефону +7 (302) 235−45−24.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.