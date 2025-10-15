В городе Благодарном на Ставрополье отремонтировали поликлинику

Поликлинику районной больницы капитально отремонтировали в городе Благодарном Ставропольского края в ходе реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в региональном правительстве.
Учреждение начали улучшать в феврале этого года. Ремонт здания организовали поэтажно, поэтому прием пациентов не прекращался. Пока работы велись на втором этаже, основной коллектив поликлиники работал на первом, а также в свободных помещениях других корпусов. Затем медперсонал принимал пациентов на втором этаже.
«Обновление затронуло практически каждый квадратный метр поликлинического корпуса. Теперь врачи ведут прием в обновленных и светлых помещениях. Первое, что видят сейчас пациенты, подходя к поликлинике, — это новый вентилируемый фасад и новую входную группу», — сообщил главный врач больницы Роман Алексеев.
В учреждении обновили коммуникационные сети, установили пожарную сигнализацию, дверные блоки, провели отделку помещений. Теперь в нем работает современная система кондиционирования. Специалисты также преобразили регистратуру.
Известно, что ежедневно медучреждение посещают не менее 350 пациентов. За год поликлиника принимает около 100 тыс. человек.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.