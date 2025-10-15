Межрегиональный поезд свяжет Нижний Новгород и Саранск с 26 октября

«Назначение данного поезда — это результат тесного сотрудничества с коллегами из Куйбышевской магистрали. Это уже не первый пример, когда мы назначаем межрегиональные поезда, связывающие крупные региональные центры. Так, с 4 августа 2022 года на Горьковской магистрали ежедневно курсирует электричка Нижний Новгород — Казань, которая успела себя отлично зарекомендовать у пассажиров. Уверен, жители Нижегородской области и Республики Мордовия высоко оценят данный маршрут», — подчеркнул начальник Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Сергей Дорофеевский.