Межрегиональный поезд свяжет Нижний Новгород и Саранск с 26 октября

Обслуживать данный маршрут будут поездные бригады Волго-Вятской и Башкортостанской пригородных пассажирских компаний.
«Назначение данного поезда — это результат тесного сотрудничества с коллегами из Куйбышевской магистрали. Это уже не первый пример, когда мы назначаем межрегиональные поезда, связывающие крупные региональные центры. Так, с 4 августа 2022 года на Горьковской магистрали ежедневно курсирует электричка Нижний Новгород — Казань, которая успела себя отлично зарекомендовать у пассажиров. Уверен, жители Нижегородской области и Республики Мордовия высоко оценят данный маршрут», — подчеркнул начальник Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Сергей Дорофеевский.
Состав будет курсировать по выходным и праздничным дням, а время в пути займёт около 5 часов.
Поезд № 7093/№ 7095 будет отправляться из столицы Приволжья в 07:35 и прибывать в Саранск в 12:41. в обратном направлении поезд № 7094/№ 7096 будет отправляться из столицы Мордовии в 17:10 и прибывать в Нижний Новгород в 22:23.
На маршруте следования предусмотрены остановки на станциях Арзамас-1, Лукоянов, Ужовка, Кемля, 91 км, Оброчное, Красный Узел.
В состав межрегионального поезда войдут тепловоз и комфортабельные вагоны с установками кондиционирования воздуха, биотуалетом и индивидуальными розетками для зарядки мобильных устройств.