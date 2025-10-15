В подмосковной Кашире в 2026 году отремонтируют центр детского творчества

Капитальный ремонт Центра детского творчества «Светлячок» на улице Стрелецкой, 65а планируют завершить в 2026 году в городе Кашире в Московской области. Его улучшают в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.
В здании 1957 года постройки площадью 809 кв. м обновят фасад и входную группу, проведут кровельные работы и внутреннюю отделку помещений, заменят инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери. После капремонта завезут новую мебель и благоустроят прилегающую территорию. Сейчас специалисты занимаются демонтажными работами и ремонтируют кровлю.
Отметим, что в Центре есть кружки и студии для детей и взрослых по различным творческим направлениям: хореография, вокал, духовой ансамбль и многое другое. Также там занимаются творческие коллективы.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.