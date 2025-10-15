В Новочеркасске прошел смотр казачьих станиц

Традиционный смотр казачьих станиц «Как у нас на Дону» прошел в Новочеркасске. Такие мероприятия организуют в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
Смотр провели накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы на площадке эколого-биологического центра. Участники представили различные экспонаты, рассказывающие об их жизни и истории населенных пунктов, и провели мастер-классы для всех желающих. Казаки радовали гостей песнями, танцами, стихами. Казачки угощали традиционными блюдами донской кухни. В мероприятии приняли участие около 50 организаций. На празднике также устроили благотворительную ярмарку.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.